La scelta della scorsa estate di puntare su Franco Israel per la porta non ha dato i frutti sperati e così - dopo una stagione con quasi sempre Alberto Paleari titolare - il Torino è di nuovo alle prese con la ricerca di un nuovo portiere titolare. Attualmente sono parecchie le piste che il club granata sta sondando, con l'intento di prendere la decisione corretta optando per il profilo migliore. Due nomi che scaldano in maniera particolare la dirigenza sono quelli di Federico Ravaglia e di Orlando Gill.

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Pro e contro dell'operazione Ravaglia per il Toro

Non è la prima sessione di mercato che il nome di Ravaglia viene accostato al Torino. Il portiere italiano classe 1999 è un giocatore che è già finito in passato nel mirino e che piace soprattutto per le sue qualità tecniche. Un punto che è chiaramente a sua favore è quello dell'esperienza in Serie A, visto che conosce già molto bene il nostro campionato avendo indossato la divisa del Bologna da parecchi anni a questa parte (in tutto 7 campionati negli ultimi 10 anni ma intervallati da prestiti in Serie B). Dopo alcune stagioni vissute senza la certezza di una maglia da titolare, Ravaglia sarebbe pronto per una nuova esperienza in una squadra come il Toro che cerca un "numero uno". Un punto sfavorevole nella scelta del portiere ex Frosinone e Reggina è rappresentata, forse, dall'affidabilità e dalla sua tenuta visto che nell'ultimo campionato non è stato sempre perfetto, commettendo qualche errore.

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LENS, FRANCE - MARCH 31: Orlando Gill of Paraguay gestures during the international friendly match between Morocco and Paraguay at Stade Bollaert-Delelis on March 31, 2026 in Lens, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Pro e contro dell'operazione Gill per il Toro

Chi sta invece vivendo un momento di grandissima crescita è Orlando Gill, portiere paraguaiano che ha un'età di Ravaglia essendo un classe 2000. Il calciatore sudamericano gioca attualmente in Argentina con la divisa del San Lorenzo. Un suo punto a sfavore è dettato sicuramente dalla totale assenza di esperienza nel calcio europeo nonostante i suoi 26 anni di età. Finora in carriera ha infatti difeso i pali soltanto del club paraguaiano del CS San Lorenzo (che lo ha cresciuto e lanciato) e poi del più noto club argentino con un nome pressoché identico, e nel quale milita ancora oggi. Attenzione anche al fatto che dopo le sue ultime prestazioni ci potrebbero essere molti occhi attenti e una conseguenza sarebbe l'aumento dei costi dell'operazione. Lo stesso Gill sembra però desideroso di compiere un salto nel calcio europeo. L'estremo difensore paraguaiano si è messo in grandissima luce proprio al Mondiale, facendo grandi parate contro la Germania ai sedicesimi e poi agli ottavi contro la Francia ma contro quest'ultima si è dovuto arrendere al rigore di Mbappé. Proprio in questa competizione in Nord America, Gill ha dimostrato tutte le sue qualità sia tra i pali che con il pallone tra i piedi, dimostrando di essere un portiere moderno che potrebbe essere molto utile e prezioso per il Torino.