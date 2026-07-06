L'edizione odierna de La Repubblica tratta l'avvicinamento al ritiro di Pinzolo che comincerà il 13 luglio e tutte le tappe estive del Toro. "I granata si ritroveranno al Filadelfia e si alleneranno per tre giorni fino alla seduta a porte aperte di domenica 12. Poi, da lunedì 13, la squadra si sposterà a Pinzolo per dodici giorni di lavoro in quota". Il ritiro a Pinzolo terminerà il 25 luglio e contemporaneamente inizieranno anche i primi test sul campo: "La prima sgambata è in programma sabato 18, alle 17,30, contro il Pinzolo Valrendena che milita in Prima Categoria. Poi, mercoledì 22 alle 17,30 i rivali di giornata saranno i milanesi dell'Alcione che militano in serie C. Infine, sabato 25, l'ultimo giorno di ritiro, il Torino affronterà alle 17 il Cittadella, club di Serie C". Dopodichè il Toro - come scrive La Repubblica - volerà in Olanda per una breve tournée, prima di rientrare alla base e affrontare l'ultima amichevole, in programma l'8 agosto contro l'Avellino.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

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