Le pagine dei principali quotidiani in edicola oggi riguardanti le notizie sul Toro: ecco tutte le ultime novità

Andrea Novello
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Dove può giocare Oristanio nel Toro di Abate? (Video)

La Gazzetta dello Sport effettua un focus sui giovani talenti granata, che saranno in ritiro e che saranno valutati da Ignazio Abate. Tra i talenti del Toro non c'è solo Alessio Cacciamani, già in ritiro con con la prima squadra nella scorsa stagione, ma che questa volta è pronto a ritagliarsi un posto importante. "Questa volta sarà diverso, per lui come per Manuel Carrascosa e per Alessandro Dellavalle, altri due ragazzi passati per il vivaio granata che in Trentino si giocheranno un posto tra i grandi". La Gazzetta prosegue: "Sono due difensori centrali, il primo è un 2004, il secondo addirittura un 2008. Dellavalle arriva da due stagioni in prestito in B con il Modena, mentre Carrascosa ha trascorso tutta la scorsa annata con una categoria superiore rispetto alla sua, in Primavera. Nei giorni scorsi ha già lavorato in piscina con i compagni a Torino, da venerdì anche per lui si inizierà a fare sul serio".

La Gazzetta dello Sport

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