Non è un primo tempo felice per il Torino che si trova sotto 0-1 nel derby contro la Juventus. Il gol di Vlahovic porta avanti i bianconeri all'intervallo di questo derby della Mole dopo un inizio ritardato di un'ora per via dei disordini che ci sono stati al momento del riscaldamento delle due squadre.

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Torino-Juventus, le scelte: Ilkhan in cabina di regia, torna Ismajli dal primo minuto

Il primo tempo: Vlahovic sblocca il derby al 24'

Roberto D'Aversa conferma il suo 3-5-2 per questo derby della Mole e in difesa - davanti al portiere Paleari - ritrova Ismajli al centro con Coco ed Ebosse ai suoi lati. A centrocampo c'è di nuovo una maglia da titolare per Ilkhan in cabina di regia con Vlasic e Gineitis come mezzali mentre Pedersen e Obrador sulle fasce. In attacco c'è la coppia Zapata-Simeone su cui il tecnico granata punta per scardinare l'avversario.Le prime sortite offensive del primo tempo sono della Juventus che cerca di attaccare e premere nell'area di Paleari fin dai primi minuti di gara, il Torino offre invece una fase difensiva compatta cercando di non concedere granché. La prima azione d'attacco del Toro arriva al decimo minuto quando Zapata scappa sulla corsia sinistra, vince un duello fisico con Gatti e poi porta a casa un corner. Al 16' arriva la prima occasione da gol del match con Gatti che in area riceve sul secondo palo un pallone alto e ribattuto ma che non riesce a colpire in rete da due passi. Si accendono poi gli animi in campo quando l'arbitro al 23' deve dividere Simeone e Locatelli che si stavano spintonando in seguito a un contrasto in campo tra i due.. Alla mezz'ora il Toro ci prova con Pedersen sulla fascia destra che crossa bene sul secondo palo ma Zapata non riesce a colpire bene e sfuma l'occasione. Ed è sempre Vlahovic il più pericoloso della Juve quando al 35' riesce a svettare di testa e a colpire in piena area mandando la palla fuori di poco. L'ultima occasione per i granata nella prima frazione capita sui piedi di Gineitis che al 42' calcia col mancino a giro e sfiora la porta con una traiettoria molto strana. Dopo tre minuti di recupero si torna negli spogliatoi sul risultato di 0-1 per la squadra di Spalletti.