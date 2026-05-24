Ci sono momenti di grande confusione nel prepartita di Torino-Juventus. Prima del riscaldamento delle due squadre, il capitano bianconero Manuel Locatelli è andato sotto al settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino per avere un confronto con i suoi tifosi. Come riportato da Sky Sport, gli ultras juventini hanno chiesto di non giocare questa stracittadina perché uno dei tifosi sarebbe gravemente ferito e attualmente in codice rosso in ospedale per via di un trauma cranico subito durante gli scontri nel prepartita tra le forze dell'ordine e le due tifoserie. Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport inviato allo stadio, informa che il sostenitore bianconero non sembrerebbe essere in fin di vita ma il tunnel che porta al campo è ancora vuoto e i giocatori sono in attesa di capire il da farsi. Intanto, dal settore ospiti giungono a gran voce cori che chiedono di non giocare la partita

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