Trattativa agli sgoccioli, ormai indirizzata verso Torino. Diego Mascardi è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Classe 2006' arriverà dallo Spezia. Dopo la stagione in Serie B con la squadra ligure, l'estremo difensore si trasferirà sotto la Mole. I granata si assicurano così uno dei migliori prospetti nel reparto.

Per Mascardi affare da due milioni di euro

Diego Mascardi of Spezia Calcio during the Serie BKT match between Pescara and Spezia at Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia in Pescara, Italy, on May 8, 2026. (Photo by Marco Zac/NurPhoto via Getty Images)

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Torino e lo Spezia hanno raggiunto l'accordo. Il portiere si trasferirà in granata per una cifra sui 2 milioni di euro. Nell'ultima stagione, chiusa con la retrocessione della squadra ligure in Serie C, il giovane estremo difensore ha trovato spazio in prima squadra. Diciassette le presenze complessive, 27 le reti subite e tre clean sheet raccolti nel corso dell'annata.