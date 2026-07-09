Cosa ne pensano i tifosi di Gaetano Oristanio, primo acquisto del mercato granata?
Dove può giocare Oristanio nel Toro di Abate? (Video)
Comincia ufficialmente il calciomercato del Torino. Dopo tante voci e tanti nomi, tra i quali tante trattative che ancora stanno in piedi e attendono una conclusione, ora è arrivata anche la prima ufficialità: Gaetano Oristanio è un nuovo giocatore del Torino. Il club granata acquista il trequartista dal Venezia in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro. Ma cosa ne pensano i tifosi del Torino?
Oristanio al Torino, tifosi soddisfatti?Il primo acquisto del Torino in questa sessione estiva di calciomercato è proprio Gaetano Oristanio. In attesa di vedere il giocatore in campo, prima al raduno, quindi all'allenamento a porte aperte al Filadelfia e successivamente in ritiro a Pinzolo, chiediamo a voi lettori di Toro News un primo parere: siete soddisfatti dell'acquisto di Oristanio? Votate il sondaggio qui sotto.
Siete soddisfatti dell'acquisto di Oristanio?
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