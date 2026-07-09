Dopo aver superato le visite mediche negli scorsi giorni, Gaetano Oristanio è ufficialmente un giocatore del Torino. Per la società di proprietà di Urbano Cairo, il talento ex Primavera dell'Inter rappresenta una scommessa, che, se azzeccata potrebbe fornire alla fase offensiva del Toro il giusto mix di freschezza e fantasia. Qualora Abate scegliesse di operare attraverso il 3-4-2-1 le caratteristiche del classe 2002 andrebbero a nozze con il modulo, con il trequartista che potrebbe variare alle spalle dell'unica punta insieme a Vlasic. Ma come è arrivato l'ex Parma e Venezia a Torino?

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Le cifre e i dettagli dell'affare Oristanio

Il fantasista italiano sbarca all'ombra della Mole tramite un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro. Il club granata, dunque, si avvale della facoltà di valutare il giocatore nel corso della prossima stagione. Se i suoi rendimenti saranno di qualità, allora Oristanio, in caso di riscatto da parte del club granata, ha già firmato un contratto che lo legherà al Torino fino al 2031. Intanto Gaetano Oristanio è il primo acquisto del Torino di Abate e potrà cominciare già dal raduno che comincerà domani al Filadelfia e poi dal ritiro di Pinzolo.