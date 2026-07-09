Il Torino continua a guardare al futuro e piazza un nuovo innesto per il proprio settore giovanile. Il club granata ha infatti tesserato Kenjy Malidor, attaccante classe 2009 proveniente dalla Francia, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Toro. Il giovane centravanti sarà aggregato inizialmente all'Under 18, dove inizierà il suo percorso di crescita in granata. Malidor arriva dopo l'ultima stagione trascorsa nel settore giovanile dello SC Bastia, dove si è messo in mostra nei campionati Under 17 e Under 19. In precedenza aveva fatto parte anche della Psg Academy, una delle realtà più prestigiose del calcio francese a livello giovanile. Ha proseguito così un percorso di formazione che lo ha portato fino all'approdo in Italia. Originario della Martinica, il classe 2009 è un attaccante dotato di un'importante struttura fisica e di caratteristiche da centravanti moderno. Nel 2024 si era laureato campione Under 15 con il Club Franciscain, prima di proseguire la propria crescita in Francia. Con il suo arrivo il Torino aggiunge un altro tassello al progetto di valorizzazione dei giovani, confermando l'attenzione del club anche verso i profili provenienti dall'estero.

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