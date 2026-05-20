Come ogni volta che due squadre divise da una grande rivalità si affrontano, l'attenzione è massima e il timore di sbagliare è alto. Domenica il Torino ospiterà la Juventus per cercare di regalare una gioia ai suoi tifosi in questa stagione ma per riuscirci dovrà stare attento ai molti pericoli che la squadra di Luciano Spalletti è in grado di creare. Sono infatti parecchi i singoli bianconeri che potrebbe far male alla difesa granata ma ci sono anche delle situazioni tattiche da tenere bene in mente per gli uomini di Roberto D'Aversa e una di questa è stata recente oggetto di analisi.

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Il calcio d'inizio della Juventus: subito tanti uomini in area per cercare il gol

Come analizzato dai colleghi di Sky Sport, una delle novità tattiche che Spalletti sta cercando di infondere sempre di più nella sua squadra, riguarda anche i calci d'inizio. Come tante altre situazioni di palla inattiva (ad esempio rimesse laterali, punizioni o calci d'angolo) anche il calcio d'inizio sta diventando una situazione sempre più codificata nel gioco moderno. Un esempio brillante in tal senso è il PSG che batte quasi sempre il calcio d'inizio tirando il pallone in rimessa laterale nei pressi della bandierina in zona offensiva: l'idea dei parigini è quella di perdere il primo possesso del pallone per guadagnare più in alto subito la "seconda palla" e mandare un segnale di pressing agli avversari.

L'idea di Spalletti è invece quella di attaccare fin da subito con molti uomini verso la metà campo avversaria. Il risultato migliore di questo schema si è visto nella partita contro il Lecce quando ben otto calciatori della Juventus si sono lanciati immediatamente nella metà campo avversaria e grazie a un lancio lungo e a un contrasto (un po' sporco e anche fortuito) vinto da Koopmeiners è poi arrivato dalla fascia sinistra il cross giusto per il gol di Vlahovic dopo appena 12 secondi.

LECCE, ITALY - MAY 09: Dusan Vlahovic of Juventus scores his team's first goal during the Serie A match between US Lecce and Juventus FC at Stadio Via del Mare on May 09, 2026 in Lecce, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

L'idea tattica di Spalletti e come provare ad arginarla

Il fatto che l'allenatore toscano - ed ex CT della Nazionale - puntasse molto sui calci d'inizio si era già notato nella sua passata esperienza a Napoli dove era riuscito a creare diversi grattacapi agli avversari. Adesso con la Juventus però sta tentando di portare pericoli alla squadra avversaria con continuità e ci sono due pattern evidenti che si possono riscontrare con ricorrenza. Il primo è quello di una palla crossata alta dalla trequarti con un ampio e rapido ribaltamento di fronte, grazie proprio alla moltitudine di uomini che si proiettano nella metà campo d'attacco. Il secondo è invece è il tentativo di giocare una palla rasoterra imbucando per un uomo che si muove tra le linee avversarie sfruttando sempre una superiorità numerica e un'ampiezza a tutto campo.

È possibile quindi che il Torino nel derby debba fronteggiare anche quest'arma tattica della Juventus di Spalletti. Come si è visto nella trasferta a Lecce con la rete di Vlahovic, i bianconeri riescono anche a essere pericolosi in queste situazioni e per questo servirà la massima attenzione di tutto il reparto difensivo granata. Per cercare di arginare questa tattica, D'Aversa e i suoi calciatori dovranno quindi tenere sempre d'occhio la zona di campo che verrà invasa dalla maggior parte di calciatori juventini subito dopo il fischio dell'arbitro, sarà qui che potrebbe arrivare il lancio lungo per un colpo di testa e un conseguente pallone messo in mezzo all'area dopo pochi secondi.