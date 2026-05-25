Il Torino chiude il campionato con un buon pareggio per 2-2 nel derby contro la Juventus e dopo la partita anche il presidente granata Urbano Cairo ha commentato questo risultato. Di seguito le dichiarazioni del patron del Toro all'esterno dello stadio in risposta alle domande dei giornalisti presenti per questo derby della Mole.

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Come commenta la partita di oggi? "Bella reazione, buona partita in particolare nel secondo tempo. Chi è entrato ha dato una grande mano, ci tenevamo tanto e c'era lo stadio pieno con i tifosi che ci tenevano tanto. Peccato per altre occasioni, quel cross di Pedersen con Simeone che è arrivato una frazione di secondo dopo, peccato ma sono contento".

I cambi hanno di nuovo fatto la differenza... "Casadei ha fatto gol, Njie ha fatto benissimo e anche Nkounkou è entrato perdendo qualche pallone ma ha fatto anche buone cose".

Peccato per ciò che è successo prima della partita... "Mi dà dispiacere. Parliamo di calcio che è un bel gioco e la gente deve divertirsi. Queste cose mi lasciano di stucco e il fatto che possano accadere queste cose mi spiace troppo".

Quale sarà il futuro di D'Aversa? "Domani vedo Petrachi e facciamo il punto. D'Aversa l'ho appezzato molto e ha fatto bene entrando in un momento difficile dopo Genova che era stata una partita orribile. Ha messo i giocatori al posto giusto dando temperamento. Ha fatto ciò che gli si chiedeva e anche qualcosa in più. Con lui come persona ho anche un rapporto molto buono e ci ragioniamo con Petrachi che lo stima altrettanto. Lo incontreremo nei prossimi giorni e valuteremo".

Cosa ne pensa della Juve fuori dalla Champions? "Io penso solo a noi. Ora conta ripartire con una squadra che abbia qualità e caratteristiche per ottenere risultati per far felici i nostri tifosi. Mi interessa di meno ciò che fa la Juve".

Si ripartirà da Simeone l'anno prossimo? "Simeone è un mio pallino, l'ho voluto fortemente e quest'anno ha fatto bene. Sono contento. Abbiamo diversi punti fermi importanti".