Il Torino chiude il campionato sfidando la Juventus, rivale concittadina in questo ultimo turno con lo stadio di nuovo pieno di tifosi pronti a sostenere la squadra. Per questo derby della Mole, Roberto D'Aversa si affida alla coppia d'attacco composta da Simeone e Zapata mentre a metà campo c'è spazio per Vlasic, Ilkhan e Gineitis con Pedersen e Obrador sulle fasce. In difesa - davanti al portiere Paleari - torna Ismajli con Coco ed Ebosse. Tra le fila dei bianconeri non ci sono Bremer e Yildiz e così Spalletti si affida all'attacco composto da Conceicao e Boga larghi con Vlahovic al centro.

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Torino-Juventus, le formazioni ufficiali del derby

: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone.: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Kulenovic, Adams, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Gabellini, Njie, Pellini.: D’Aversa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Mckennie, Boga; Vlahovic. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal. Allenatore: Spalletti.