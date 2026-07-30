Le ultime news di calciomercato sulle altre 19 squadre, avversarie del Torino, che parteciperanno alla prossima Serie A
Il calciomercato del Torino dopo un mese (VIDEO)
CALCIOMERCATO SERIE A
Il calciomercato non si ferma, anzi entra nel vivo. A poche ore dall'inizio di agosto le squadre vogliono rinforzarsi per arrivare pronte alle gare ufficiali. Per il Toro una giornata più tranquilla dopo il movimentato pomeriggio di ieri in cui sono arrivate le ufficialità dei due nuovi difensori Comert e Comuzzo, oltre all'arrivo a Caselle di Fitz-Jim il centrocampista ex Ajax.
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