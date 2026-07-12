Ormai è noto da tempo come una delle priorità del Torino in questa sessione estiva di mercato possa essere quella di trovare un nuovo portiere. Il Toro vuole assicurarsi un numero uno di spessore per avere sicurezza e qualità in questo reparto sempre molto delicato. Tra i nomi sondati dalla società e in particolare dal DS Petrachi, c'è anche quello di Lucas Perri. Il calciatore brasiliano classe 1997 piace da tempo al club granata e nella giornata di domani - lunedì 13 luglio - dovrebbe andare in scena un importante incontro tra le parti. Scopriamo ora di che tipo di profilo si tratta.

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La carriera di Lucas Perri: dal Sudamerica alle esperienze in Francia e Inghilterra

Dopo diversi anni spesi in patria, il portiere brasiliano sta provando a vivere quello che per molti calciatori sudamericani è una sorta di "sogno europeo". In molti giocatori provenienti da quelle regioni sono infatti spesso desiderosi di mettersi in mostra anche nel calcio del vecchio continente dopo che sono riusciti a brillare in patria. Anche Perri è tra questi perché ha fatto vedere ottime cose nel suo campionato carioca e da gennaio 2024 sta provando a imporsi anche in Europa. Prima lo ha fatto in Francia giocando per un anno e mezzo con il Lione (club con cui ha raccolto 49 presenze tra competizioni francesi ed Europa League) e poi ora dall'estate 2025 veste la divisa del Leeds, società che lo ha pagato ben 16 milioni di euro.

Perri ha cominciato la stagione di Premier League come portiere titolare ma poi a gennaio ha perso il posto e ora cerca una nuova chance da titolare che magari il Torino potrebbe dargli. Prima di queste due esperienze europee, Perri aveva in realtà già assaggiato il calcio europeo giocando in prestito da gennaio a giugno 2019 col Crystal Palace ma senza scendere mai in campo. Questo prestito inglese si è inserito a metà tra le sue avventure con i vari club brasiliani come Botafogo, San Paolo e Nautico.

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LONDON, ENGLAND - APRIL 05: Lucas Perri of Leeds United saves a penalty from Jarrod Bowen of West Ham United in the penalty shoot out during the Emirates FA Cup Quarter Final match between West Ham United and Leeds United on April 05, 2026 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Le caratteristiche tecniche del portiere brasiliano: cosa potrebbe dare al Torino

Lucas Perri è sempre stato un portiere di talento e fin da ragazzo ha infatti difeso anche i pali delle selezioni giovanili del suo Brasile. Nel suo curriculum vanta infatti cinque presenze con la selezione carioca Under 20 e una gara con la formazione Under 23. L'estremo difensore oggi in forza al Leeds ha riscontrato anche la fiducia dei CT della nazionale maggiore verdeoro perché è stato convocato a più riprese tra settembre 2023 e marzo 2025, senza però riuscire mai a scendere in campo per il debutto ufficiale con la nazionale maggiore.

Le caratteristiche tecniche del portiere ex Lione sono ben note. La sua elevata altezza (pari a 197 centimetri) gli permette di essere un portiere abile nel gioco aereo ma anche molto efficace nelle parate basse essendo rapido nel tuffarsi per coprire pure gli angoli inferiori della porta. Tuttavia, un suo limite che nel gioco moderno ha un po' frenato la sua ascesa è quello del gioco con i piedi. Perri non è infatti tra i migliori estremi difensori d'Europa nell'impostazione del gioco con la palla a terra ma ha comunque modo di poter affinare questo difetto che fa fronte a tante buone doti che potrebbero far comodo al Torino e al suo allenatore Ignazio Abate.