Abate si presenta in conferenza: "Da fuori Torino è tanta roba" (VIDEO)

Una pagina importante della tifoseria granata va ancora scritta. Dopo anni di calda contestazione, nella scorsa stagione si è vista un'escalation: la tifoseria organizzata ha optato per la diserzione dalle gare casalinghe all'Olimpico Grande Torino. Una scelta che ha fatto seguito ai risultati negativi di campo della formazione granata, nella richiesta di un cambio societario. La contestazione nei confronti di Urbano Cairo non si placherà, ma questo potrebbe non impedire ai tifosi del Torino di scegliere la via dello stadio per la Serie A 2026/27.

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Tifosi del Torino al Filadelfia: ecco quando si incontreranno

Lavuole risultare, ancora una volta, unita: la decisione che sarà presa nelle prossime settimane sarà un'unione di intenti, il parere di una maggioranza chiamata a scegliere in che modo gestire la contestazione nella prossima stagione. I granata hanno fissato un incontro:. Da quell'incontro potrà uscire la decisione finale della tifoseria: stadio o non stadio.