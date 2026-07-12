"Il Toro ha deciso: tutti su Comuzzo". Tra le pagine de La Stampa, viene dedicato un focus sul calciomercato in entrata del Torino. Il nuovo tecnico granata ha chiesto due difensori di impostazione alla società e Petrachi è a lavoro per accontentarlo: "Dopo un lungo corteggiamento, il Toro è pronto a formulare un'offerta. Nei prossimi 2 o 3 giorni è previsto un contatto diretto tra le due società per provare ad accontentare tutti". La dirigenza granata guarda anche in casa Leicester per Nelson ma la trattativa appare complicata: "Nelson non ha rinnovato il contratto con il Leicester e vuole un'esperienza in Serie A, ma il club inglese chiede 6 milioni di euro per liberarlo subito e per ora non accetta la formula del prestito con diritto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.

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