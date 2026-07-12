Abate si presenta in conferenza: "Da fuori Torino è tanta roba" (VIDEO)

E alla fine arriva Jude Bellingham. L'Inghilterra soffre contro la coraggiosa Norvegia di Haaland. Subisce, si rialza e ribalta la sfida. I norvegesi trovano il vantaggio nel primo tempo con Schjelderup, poi nei minuti conclusivi della prima frazione irrompe Jude Bellingham. Nei supplementari è sempre il giocatore dei blancos a dare forma ai sogni iridati degli inglesi con il sorpasso. Inghilterra in semifinale, la seconda in tre edizioni. La Norvegia chiude a testa alta.

Pedersen in campo allo scadere del secondo tempo

OSLO, NORWAY - MARCH 31: Marcus Pedersen of Norway in action during the international friendly match between Norway and Switzerland at Ullevaal Stadion on March 31, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Il granata Pedersen comincia in panchina questa storica gara della Norvegia contro la nazionale dei Tre Leoni, Solbaken preferisce Wolfe titolare, con Ryerson che viene spostato a sinistra. L'ex Sassuolo però trova spazio a gara in corso: il giocatore infatti entra in campo al 90' al posto di Wolfe. Qualche ripiegamento utile, ma poco presente in fase offensiva. Si chiude così il Mondiale del granata, che ora fa ritorno al Torino.