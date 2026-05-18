Arriva un'altra sconfitta in trasferta per il Torino di Roberto D'Aversa che cade pure a Cagliari. I granata erano riusciti anche a portarsi in vantaggio con un gol bellissimo di Obrador ma nel giro di pochi minuti i rossoblù hanno ribaltato il punteggio già prima dell'intervallo. Nella ripresa non è poi arrivata nessun'altra rete. Di seguito l'analisi delle tre azioni che hanno portato a uno dei gol segnati in questo incontro del 37° e penultimo turno di campionato.

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Obrador sblocca Cagliari-Torino con un gol eccezionale

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La partita di sblocca al 37' quando il Toro passa in vantaggio grazie a uno schema ben realizzato da calcio d'angolo. Come si nota nell'immagine 1, i granata iniziano l'azione dalla bandierina sulla fascia sinistra con Prati in battuta.

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Il centrocampista proprio di proprietà del Cagliari, scambia corto con Vlasic (immagine 2).

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Vlasic restituisce palla a Prati che serve poi Obrador. Il terzino sinistro spagnolo si trova molto lontano dalla porta (immagine 3) ma non teme di calciare e lo fa con un tiro di mancino molto potente.

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Fin da subito si nota che la conclusione di Obrador è molto promettete e poi si vede il pallone insaccarsi perfettamente quasi all'incrocio dei pali, in quella posizione dove Caprile non ci può arrivare in alcun modo (immagine 4). Il primo gol in Serie A dello spagnolo è uno dei più belli di tutto il campionato.

Esposito risponde con un altro grande gol: la difesa concede troppo spazio

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Dopo meno di due minuti però il Cagliari risponde subito al vantaggio del Torino. La formazione sarda torna ad attaccare immediatamente e conduce palla con Obert sulla fascia sinistra (immagine 1).

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Il numero 33 rossoblù serve poi Gaetano al centro del campo che finta un dribbling e poi manda fuori tempo tutta la prima pressione del Toro con un buon passaggio filtrante. Come si nota nell'immagine 2, nella lunetta dell'area c'è Esposito che gode già di un buon spazio da solo.

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La difesa granata cerca di aggredire subito l'attaccante ex Empoli e Inter ma lo fa tardivamente. Come si nota nell'immagine 3, Esposito è infatti riuscito a girarsi e a segnare in un istante, cogliendo la retroguardia del Torino sbilanciata e infilando Paleari sul palo alla sua sinistra per quello che è il gol del Cagliari, valido per l'1-1.

Mina sovrasta Ilkhan e trova di testa il vantaggio rossoblù

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Il finale di primo tempo del Torino è pessimo e il Cagliari ne approfitta ancora per segnare il secondo gol. Il vantaggio della formazione di Pisacane arriva in pieno recupero, a pochi secondi dalla fine della prima metà di gara. Nuovamente l'azione parte dalla fascia sinistra (immagine 1) con Esposito che questa volta prova un cross teso verso l'area.

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Il primo a intervenire su questo cross è Dossena che colpisce di testa in mezzo a molti altri giocatori di entrambe le squadre (immagine 2).

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Nell'immagine 3 si nota invece il momento in cui Paleari fa un buon intervento sul tiro ravvicinato di Zappa che ha concluso a botta sicura con il piede mancino dopo essere sfuggito alle spalle di Marianucci.

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Qui c'è anche sfortuna (oltre alla già sottolineata poca accortezza in marcatura) per il Toro perché il pallone si impenna dopo la parata di Paleari ma resta in campo proprio sulla linea. La sfera finisce praticamente dentro la porta dove c'è un confronto fisico piuttosto impari ovvero Mina contro Ilkhan. Il centrale del Cagliari, come si nota nell'immagine 4, fa valere senza difficoltà la sua maggiore altezza e colpisce di testa spingendo il pallone in rete per il 2-1 dei rossoblù proprio alla fine del recupero.