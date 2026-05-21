Concentrazione massima verso il derby della Mole di domenica sera e poi in casa Torino sarà tempo di programmare al meglio la prossima stagione. Quella che è in arrivo, si prospetta essere un'estate molto calda per il club granata perché andranno prese delle scelte molto importanti sia dal punto di vista della guida tecnica (resta ancora in dubbio la conferma di Roberto D'Aversa sulla panchina) che per quanto concerne la rosa. Il nuovo corso targato Gianluca Petrachi porrà le sue prime basi nel corso della sessione estiva di mercato con diverse operazioni in uscita già preventivate, come si capisce dai contratti in scadenza e non solo che ci sono ad oggi nell'organico del Toro.

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Chi è certo di salutare dopo il derby contro la Juventus

Come ogni anno ci sono diversi giocatori che in questo 38° turno di Serie A disputeranno la loro ultima partita con la maglia granata. Il primo fra tutti è sicuramente Lucache è arrivato a gennaio in prestito secco dal Napoli e quindi non c'è mai stata alcuna possibilità di vederlo all'ombra della Mole anche nel campionato 2026/27. Al pari del centrale ex Empoli, saluterà anche Niels: il terzino francese non è mai stato preso realmente in considerazione da parte di Baroni e di D'Aversa a livello di minutaggio in campo. Non sono state rispettate le condizioni per l'obbligo di riscatto e ora è pronto a tornare all'Eintracht. Pressoché scontato anche l'addio di due elementi della rosa del Torino come Adriene Valentinoche, dopo diversi anni di militanza, sono entrambi in scadenza di contratto e saluteranno ufficialmente il prossimo 1 luglio, salvo colpi di scena inaspettati. Un altro caso particolare dell'ultima stagione granata è quello di Sabache per molti mesi è rimasto persino fuori dalla lista dei giocatori per la Serie A ed è pronto a fare le valigie per ridare spinta altrove alla sua carriera.

CAGLIARI, ITALY - MAY 17: Rafael Obrador of Torino celebrates his goal 0-1 during the Serie A match between Cagliari Calcio and Torino FC at Stadio Sant'Elia on May 17, 2026 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Il futuro di altri giocatori nel Toro resta invece ancora da decifrare

C'è poi anche una lista di giocatori che formalmente sono all'ultima partita con il Toro ma per i quali è possibile un cambio di destino nelle prossime settimane. Un esempio è Rafache piace molto ai tifosi granata e che ha fornito prestazioni molto positive da quando è arrivato a gennaio ma il costo del suo riscatto (9 milioni di euro) potrebbe essere un freno rispetto per le intenzioni del club di trattenerlo. Stesso discorso per Matteoche per essere riscattato dal Cagliari costerà 7 milioni di euro: rimane da capire quindi quali saranno le idee di Petrachi e Cairo in merito a questi due calciatori. Più semplice invece vedere ancora in granata Enzo, visto che ci sarà da versare soltanto 1,2 milioni di euro nelle casse dell'Udinese. Sono formalmente in scadenza di contratto - e quindi possibili partenti dopo il match contro la Juventus - anche Guillermo(che è squalificato e quindi potrebbe non indossare mai più la maglia del Toro), Zanosed Emirhan, ma quest'ultimo ha un'opzione di prolungamento nel suo attuale accordo. Sono tre casi differenti su cui la società dovrà prendere in fretta delle scelte per organizzare al meglio la nuova stagione. Restano infine da sciogliere anche le situazioni relative a quei giocatori come Cristianoe Ivanche hanno ancora un contratto in essere con il Torino ma che hanno offerto un contributo molto ridotto e che quindi in estate si cercherà di piazzare verso altri lidi.