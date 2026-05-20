Il Derby della Mole si avvicina e l’Olimpico Grande Torino si prepara a vestirsi completamente di granata. Domenica alle 20:45 Torino e Juventus scenderanno in campo per l’ultima giornata di campionato, ma la sfida è già iniziata sugli spalti, dove il club granata sta cercando di garantire una presenza dei propri tifosi il più massiccia possibile. La vendita dei biglietti procede spedita e le curve risultano già esaurite da giorni. Si va verso il tutto esaurito, mentre restano disponibili soltanto gli ultimi posti nei Distinti Sud e in Tribuna Laterale. Il Torino ha deciso di riservare questi tagliandi esclusivamente ai possessori della tessera Cuore Granata, con la possibilità per ogni tifoso di acquistare fino a quattro biglietti. A questa scelta si aggiunge anche il mancato avvio della vendita libera: una strategia precisa del club granata per riempire il Grande Torino di sostenitori del Toro e limitare, per quanto possibile, la presenza di tifosi juventini nei settori tradizionalmente "misti". Particolare attenzione è stata infatti riservata proprio ai Distinti Sud, zona spesso occupata anche dai tifosi bianconeri per la vicinanza con il settore ospiti. Questa volta, però, il Torino sembra intenzionato a limitare il fenomeno e a trasformare il Grande Torino in un ambiente il più possibile favorevole alla squadra di D’Aversa.