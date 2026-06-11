Arriva il momento più importante per la stagione del Torino Under 18, i giovani granata di mister Michele Vegliato scendono in campo per sfidare l'Inter di Simone Fautario nella semifinale Scudetto. Sarà una partita da dentro o fuori che si dovrà risolvere quindi con un vincitore entro i 90 minuti oppure in caso di parità entro i 120 minuti: non sono infatti previsti i calci di rigore e in caso di parità anche dopo i supplementari sarà l'Inter ad accedere alla finale in quanto miglior piazzata in classifica. Formazione molto simile per il Toro rispetto al match dei quarti di finale, con unico cambio che è rappresentato da Turola a centrocampo al posto di Macnack che parte dalla panchina. Un elemento di qualità come Luongo gioca a supporto della prima punta Falasca.

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Inter-Torino, le formazioni ufficiali della semifinale Scudetto U18

: Farronato; Lissi, Breda, Mackiewicz, Sorino; D'Agostino, La Torre, Putsen; Franchi, Carrara, Moressa.: Lleshi, Moranduzzo, Pavan, Peletti, Virtuani, Vukaj, Grisoni, Strand, Konteh.: Fautario.

TORINO (4-3-3): Cereser; Manzi, Cantarella, Gaffurini, Cekrezi; Ballanti, Roda, Ramondetti; Turola, Falasca, Luongo. A disposizione: Martena, Bianchi, Moretti, Rivas, Mukerjee, Juhasz, Martini, Macnack, Bonacina. Allenatore: Vegliato.