Sono giorni di grande attesa in casa Torino perché domenica sera alle ore 20:45 è in programma la partita più sentita della stagione, quella contro la Juventus. Per l'occasione la società ha annunciato anche una sessione di allenamento a porte aperte allo stadio Filadelfia, in modo - come di consueto - di permettere ai tifosi granata di caricare la squadra alla vigilia del derby. Il Filadelfia sarà però anche teatro di un altro evento che riguarda in primo piano i sostenitori del Toro. Gli ultras della Curva Maratona hanno infatti annunciato un nuovo corteo proprio nel giorno della stracittadina.

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during the Italian Serie A, football match between Torino Fc and Genoa Cfc on 03 September 2023 at Stadio Olimpico Grande Torino, Turin, Italy Photo Nderim KACELI

L'annuncio della Curva Maratona: domenica parte il corteo dal Filadelfia

Nella giornata di oggi - giovedì 21 maggio - a tre giorni dal derby, i tifosi della Curva Maratona hanno annunciato di aver organizzato un corteo che partirà proprio dallo stadio Filadelfia. L'orario di ritrovo di tutti i sostenitori granata è fissato per le ore 17 e l'arrivo di questo gruppo avverrà proprio all'esterno dello stadio Olimpico Grande Torino, sotto la Curva Maratona. In tal modo i tifosi granata potranno far sentire la loro voce a poche ore da quello che è l'appuntamento calcistico più sentito della stagione calcistica e lo slogan che accompagna l'annuncio di questo corteo è infatti quello di uno dei cori più celebri della tifoseria granata: "Torino è stata e resterà granata".