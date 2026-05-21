"Quando si vede il vero tifoso del Toro? Quando la squadra vince sempre? Quando si ha una società che sa impiantare una programmazione seria e fondata? Quando gli spalti dello stadio sono gremiti? No, il vero tifoso si vede nei frangenti di crisi, di disarmo, quelli in cui tutto, e non solo la buona stella, sembra abbandonarti”, scrive Marco Severini nel suo nuovissimo libro "120 motivi (e anni) per tifare Toro". Questa frase cade a pennello con quanto succede questa settimana: ultima gara di campionato, derby della Mole.

Dare la carica: allenamento a porte aperte

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Ora più che mai la squadra ha bisogno dei propri tifosi. Domenica alle 20:45 va in scena Torino-Juventus all'Olimpico Grande Torino e, dopo diversi mesi di assenza dagli spalti, i granata hanno bisogno del proprio pubblico, hanno bisogno della Maratona. La società lo sa meglio di chiunque altro e per questo - e come consuetudine in vista della stracittadina - ha scelto di aprire le porte del Filadelfia. Nella giornata di sabato 23 maggio, a partire dalle 10:45 per i tifosi granata sarà possibile accedere al Filadelfia per assistere all'allenamento del gruppo di D'Aversa. Il momento giusto per caricare la squadra, in vista della partita più importante dell'anno.