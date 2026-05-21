Scelta di consuetudine e ragionamento: avvicinare i tifosi alla squadra nel momento più importante
"120 motivi (e anni) per tifare Toro": la presentazione al Salone del Libro (VIDEO INTEGRALE)
"Quando si vede il vero tifoso del Toro? Quando la squadra vince sempre? Quando si ha una società che sa impiantare una programmazione seria e fondata? Quando gli spalti dello stadio sono gremiti? No, il vero tifoso si vede nei frangenti di crisi, di disarmo, quelli in cui tutto, e non solo la buona stella, sembra abbandonarti”, scrive Marco Severini nel suo nuovissimo libro "120 motivi (e anni) per tifare Toro". Questa frase cade a pennello con quanto succede questa settimana: ultima gara di campionato, derby della Mole.
Dare la carica: allenamento a porte aperteOra più che mai la squadra ha bisogno dei propri tifosi. Domenica alle 20:45 va in scena Torino-Juventus all'Olimpico Grande Torino e, dopo diversi mesi di assenza dagli spalti, i granata hanno bisogno del proprio pubblico, hanno bisogno della Maratona. La società lo sa meglio di chiunque altro e per questo - e come consuetudine in vista della stracittadina - ha scelto di aprire le porte del Filadelfia. Nella giornata di sabato 23 maggio, a partire dalle 10:45 per i tifosi granata sarà possibile accedere al Filadelfia per assistere all'allenamento del gruppo di D'Aversa. Il momento giusto per caricare la squadra, in vista della partita più importante dell'anno.
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