Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2025/2026. Buona lettura!

La salvezza del Torino porta un nome e un cognome ben precisi: Roberto D'Aversa. L'allenatore abruzzese è riuscito a prendere in mano una squadra in netta difficoltà, che nel mese di febbraio stava precipitando verso i bassifondi della classifica e a lavorare molto soprattutto sull'aspetto mentale per farla rialzare. I granata sono riusciti a evitare aritmeticamente la retrocessione in Serie B con quattro turni d'anticipo grazie soprattutto all'intervento provvidenziale del tecnico ex Parma ed Empoli che ha rilanciato un gruppo che sembrava, ottenendo anche qualche dato interessante.

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D'Aversa non stravolge tatticamente il Torino, la crescita è nella testa

Media punti nettamente migliore e imbattibilità in casa

Il voto: D'Aversa merita un 7 e i tifosi granata lo ringraziano

L'impatto che D'Aversa ha avuto su tutto il mondo Toro è stato evidente e per nulla scontato. Raccoglieva infatti una squadra reduce da un pesantissimo ko per 3-0 sul campo del Genoa e in crisi di gioco, identità e risultati dopo sette mesi di guida Baroni. Il lavoro tattico che l'ex Parma ha portato in granata non è stato però affatto rivoluzionario o sconvolgente, rispetto a quanto gli stessi calciatori avessero fatto al Filadelfia fino a quel momento. I grandi meriti di D'Aversa sono infatti da ricercare nell'autostima e nella consapevolezza che ha saputo infondere in tutti i membri della rosa. A livello di modulo si è sempre ripartiti da un 3-5-2 come visto per gran parte del ciclo Baroni ma con un'efficacia decisamente superiore in entrambe le metà del campo.Una conseguenza di questa efficacia ritrovata è naturalmente la media punti che si è alzata in maniera netta. Con Baroni in Serie A il Toro ha ottenuto una media di 1,04 punti per partita mentre con D'Aversa si è raggiunta quota 1,50. Un dato che può far molto piacere ai tifosi granata e che dà spessore all'operato del tecnico abruzzese e del suo staff, riguarda l'imbattibilità interna. Questa media punti di 1,50 è infatti frenata da quattro sconfitte che sono arrivate nel corso delle 12 partite che ha vissuto in panchina ma nessuna di queste è arrivata allo stadio Olimpico Grande Torino. Questo dato assume ancora più valore se si considera che il Torino ha dovuto affrontare delle formazioni quotate come Lazio, Inter e Juventus all'interno del suo stadio durante la gestione D'Aversa. In tutto - nel corso delle sue 12 gare sulla panchina del Toro - l'allenatore ex Empoli ha saputo raccogliere 5 vittorie (Lazio, Parma, Pisa, Verona e Sassuolo), 3 pareggi (Cremonese, Inter e Juventus) ma anche 4 sconfitte (Napoli, Milan, Udinese e Cagliari).In conclusione, il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare a Roberto D'Aversa per questa sua avventura all'ombra della Mole è un 7 pieno. Va premiato il lavoro che l'allenatore nato a Stoccarda ha saputo fare in pochissimo tempo e la fiducia che ha ridato a uno spogliatoio in profonda crisi. Di queste sue qualità si sono accorti anche i tifosi granata e. Rimane quindi da capire quale sarà la scelta finale del presidente Urbano Cairo e del DS Gianluca Petrachi che sono chiamati nel giro di pochi giorni a scegliere a chi affidare la prossima guida tecnica. L'impatto che D'Aversa ha avuto sul Torino resterà comunque ben evidente nel suo curriculum e un ottimo punto da cui ripartire per qualsiasi prossima tappa si presenterà nella sua carriera professionale.