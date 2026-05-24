Sono arrivati i verdetti conclusivi del campionato di Serie A 2025/26 con la fine delle gare del 38° turno: ecco quindi tutti i verdetti di questa stagione del calcio italiano. Dopo la vittoria dello scudetto dell'Inter arrivata nelle scorse settimane, si completa il quadro anche delle altre squadre che staccano il pass per la prossima Champions League: si tratta del Napoli, della Roma (vincente oggi per 0-2 Verona) e del Como che si è imposto 1-4 sul campo della Cremonese.

In Europa League si qualificano invece il Milan (caduto 1-2 in casa contro il Cagliari) e la Juventus. Conclude il treno delle squadre che parteciperanno l'anno prossimo alle coppe europee, il settimo posto dell'Atalanta in Conference League. A retrocedere in Serie B è invece la Cremonese che si unisce al gruppo composto da Pisa e Verona che erano già retrocesse entrambe da diversi turni di campionato. A salvarsi in questa lotta dell'ultimo turno è quindi il Lecce che ha piegato 1-0 il Genoa in casa e festeggia per la permanenza in massima serie.

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