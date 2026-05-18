Marcus Thuram rischia grosso dopo gli striscioni esposti sul pullman scoperto dopo la partita contro il Verona. La procura federale ha aperto un provvedimento in merito ai due striscioni mostrati dall'attaccante francese nella parata per festeggiare l’ultimo scudetto vinto dalla squadra di Chivu. Nel mirino della Figc i due striscioni-sfottò contro il Milan: uno di questi raffigurava un ratto su sfondo rossonero, mentre nell'altro, era presente la didascalia: "I derby vinti mettiteli nel c...". Provocazioni non nuove alle due squadre di Milano. Nei festeggiamenti dello scudetto del 2022, i giocatori del Milan Mike Maignan, Theo Hernandez, Sandro Tonali e Rade Krunic mostrarono diversi striscioni irrisori nei confronti dei cugini nerazzurri. Furono sanzionati con una multa i giocatori mentre la società rossonera venne sanzionata con un'ammenda di 12.000 euro.