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ABATE

VERCELLI, ITALY - OCTOBER 30: Ignazio Abate Coach of AC Milan U19 during the Primavera 1 match between Torino U19 and AC Milan U19 on October 30, 2022 in Vercelli, Italy. (Photo by Stefano Guidi/AC Milan via Getty Images)

Sono diversi i nomi che si inseguono in casa Toro per quanto riguarda la scelta del prossimo allenatore. Dopo che negli ultimi cinque mesi sulla panchina granata si è seduto Roberto D'Aversa - ottenendo una salvezza per nulla scontata -, la società sta ora scegliendo da quale profilo ripartire in estate. La scelta spetta ovviamente al presidente Urbano Cairo ma anche al DS Gianluca Petrachi che si occuperà in prima persona di svolgere le trattative di calciomercato in accordo con il nuovo tecnico che verrà scelto per questo incarico con il Torino.

Uno dei nomi che continua a circolare da settimane è quello di Ignazio Abate. Il tecnico della Juve Stabia è molto abile a lavorare con i giovani e lo ha confermato sia nelle giovanili del Milan che in Serie C con la Ternana oltre che nell'ultimo campionato di Serie B proprio a Castellamare di Stabia. Per lui sarebbe un ritorno all'ombra della Mole visto che già da calciatore ha indossato la casacca granata.

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