Riccardo Bianchi, difensore classe 2008 cresciuto nel settore giovanile granata, giocherà la stagione 2026/27 in prestito alla Biellese, club di Serie D. Nato a Torino l'8 settembre 2008, Bianchi è un terzino sinistro, che nell'ultima stagione ha collezionato 10 presenze e 2 gol con l'Under 18 granata, trovando poi spazio anche con la Primavera. Il club granata ha scelto di mandarlo a maturare tra i grandi, permettendogli di confrontarsi per la prima volta con il calcio delle prime squadre. Presentato dalla Biellese, il giovane difensore ha raccontato le sue prime sensazioni: "Sono pronto a vivere questa nuova esperienza. Biella è l'ambiente ideale per crescere: per me rappresenta un'opportunità importante e voglio sfruttarla al meglio, mettermi alla prova e dimostrare quanto valgo. Darò il massimo, anzi, anche qualcosa in più, per aiutare i miei compagni e ripagare la fiducia della società." Per Bianchi si tratta di un passaggio importante nel percorso di crescita. Il Torino continuerà a seguirne da vicino l'evoluzione, con l'obiettivo di ritrovare al termine della stagione un difensore più esperto dopo un'annata vissuta nel campionato di Serie D.