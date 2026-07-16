Al termine dell'allenamento mattutino, dedicato principalmente alla fase difensiva, alcuni giocatori del Torino si sono fermati per un momento d'incontro con i tifosi presenti a Pinzolo. Alberto Paleari, Gvidas Gineitis e i giovani Pasquale Pellicanò e Francesco Cereser hanno firmato autografi e posato per alcune foto, regalando sorrisi ai sostenitori granata accorsi al ritiro. Concluso il meet and greet, la squadra ha fatto rientro in albergo per il pranzo e il riposo. Nel pomeriggio i granata torneranno in campo per la seconda seduta di allenamento della giornata, proseguendo il lavoro agli ordini di Ignazio Abate.