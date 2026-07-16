L'edizione odierna del Tuttosport apre con il mercato del Toro, che cerca di rinforzare le proprie corsie esterne con giocatori che possono alternarsi o sostituire Cacciamani e Pedersen. Un nome appetibile è quello di Kingsley Ehizibue, ex Udinese, seguito da Petrachi. "Al giocatore è scaduto il contratto il 30 giugno ed è svincolato e il Toro può trattare direttamente con il trentunenne". Sull'olandese, di origini nigeriane, che ha giocato ben quattro stagioni con i friulani, c'è anche l'interesse del Valencia e il Torino - scrive Tuttosport - "potrebbe avere un vantaggio dovendo lavorare solo sull'ingaggio e sul contratto". Il Torino ha perso Lazaro, a cui è terminato il contratto e Dembelé potrebbe nuovamente partire con un possibile arrivo di Ehizibue, proprio sull'esterno destro "potrà così trovarsi un giocatore d'esperienza, avendo sulla fascia destra una valida alternativa a Pedersen".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport

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