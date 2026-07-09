L'edizione odierna del Tuttosport si concentra sul mercato in entrata del Toro, che è ancora alla ricerca delle pedine utili a rinforzare il reparto arretrato. Il sogno resta quello di Pietro Comuzzo, mentre il nuovo nome è Nathan Gassama. Per il primo la Fiorentina chiede 25 milioni e le pretendenti sono tante, per questo motivo il Tuttosport scrive: "Può prendere quota per il Toro in questa finestra di mercato se davvero potrà muoversi da Firenze in prestito, eventualmente con diritto di riscatto". Intanto il Toro, che continua a seguire Ebosse, ha messo gli occhi su un difensore maliano: "Nathan Gassama, 25 anni, difensore francese naturalizzato maliano, di piede mancino e un metro e 92 di altezza, che attualmente milita nel Baltika, società russa di Kaliningrad". Il Toro - secondo il quotidiano - avrebbe offerto 2 milioni, mentre i russi ne chiederebbero almeno il doppio.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.