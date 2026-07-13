"E' stato un bel pieno di entusiasmo, di affetto ed energia". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport descrive la giornata di ieri con le porte aperte al Filadelfia. Migliaia di tifosi granati sono stati presenti all'allenamento del Toro, applaudendo e spingendo diversi giocatori e l'allenatore: "Pazzi per Paleari. In mezzo a loro ecco Abate al quale la gente riserva una bella accoglienza. L'applausometro fa segnare i picchi più alti per Zapata e Simeone". Sul campo, Petrachi segue da vicino, mentre diversi giocatori si distinguono per doti tecniche: "Oristanio sguscia tra i difensori e segna un bel gol. Incitamento anche per il diciannovenne Cacciamani, che firma l'assist al bacio per un gol da applausi di Zapata". Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, dopo pranzo i granata sono partiti in direzione Pinzolo, dove si sono insediati intorno alle 18.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

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