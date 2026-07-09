Il settore giovanile del Torino perde uno dei protagonisti dell'ultima stagione. Riccardo Fenoglio, difensore classe 2013 di origini dominicane, lascia infatti il vivaio granata per iniziare una nuova avventura con la Juve Under 14, che ne ha ufficializzato l'acquisto. Un cambio di maglia che rappresenta uno dei trasferimenti più significativi dell'estate a livello giovanile tra le due società cittadine. Fenoglio era reduce da un'annata da assoluto protagonista con l'Under 13 del Toro. Oltre ad aver indossato in più occasioni la fascia da capitano, il giovane difensore si è distinto per continuità di rendimento, collezionando 17 presenze in campionato e realizzando anche due reti. Prestazioni che hanno confermato le sue qualità e attirato l'interesse del club bianconero. Fisicità, personalità e capacità di interpretare entrambe le fasi di gioco sono le caratteristiche che hanno contraddistinto il suo percorso in granata. Il passaggio alla Juve coinciderà anche con il suo debutto nel calcio a undici, dove entrerà a far parte dell'Under 14 bianconera chiudendo così il percorso iniziato al Torino, sponda granata.