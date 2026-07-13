Anche l'edizione odierna de La Repubblica apre con la giornata vissuta ieri a Filadelfia. Numerosi i tifosi presenti, tuttavia non erano presenti i gruppi organizzati: "C'era però uno striscione, che, in rima, ha subito fotografato il momento di protesta granata, mettendo nel mirino Urbano Cairo". In campo sguardo rivolto al neo acquisto Oristanio e ai diversi giovani, su tutti Cacciamani e Dellavalle. "Assenti Anjorin e Pellegri - prosegue La Repubblica - che seguono un programma di lavoro personalizzato con Aboukhlal e Bianay Balcot al lavoro sul campo secondario". La scena se la sono presa, comunque, Simeone e Zapata, coperti di applausi dai tifosi. Il Toro è poi partito verso Pinzolo, dove oggi comincerà il suo ritiro. "Stamattina la prima seduta in Val Rendena dove i granata si fermeranno fino al 25 luglio affrontando tre amichevoli, la prima sabato 18 luglio alle 17:3o contro il club dilettante locale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

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