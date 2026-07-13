Filippo Conzato vestirà ancora la maglia del Torino. Come già annunciato nei giorni scorsi, dopo il mancato riscatto dello scorso giugno, il club granata ha deciso di puntare nuovamente sull'esterno offensivo classe 2007, che torna dal L.R. Vicenza con la formula del prestito con diritto di riscatto. Adesso è ufficiale con il contratto che è già stato depositato in Lega Serie A e il giocatore sarà a disposizione della Primavera di Francesco Baldini. La decisione rappresenta un chiaro attestato di fiducia da parte del responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani, che ha voluto concedere a Conzato una seconda opportunità in granata. Dopo la parentesi della scorsa stagione, in cui ha totalizzato 19 presenze e 1 gol in Primavera, a cui si aggiungono le 11 apparizioni e i 7 gol in Under 18, il classe 2007 avrà così la possibilità di rilanciarsi e dimostrare il proprio valore. Per Conzato si tratta di un'occasione importante per dare continuità al proprio percorso di crescita e convincere il Torino a investire definitivamente su di lui. Al termine della stagione, infatti, il club granata potrà decidere se esercitare il diritto di riscatto e legare il futuro dell'esterno offensivo ai propri colori.