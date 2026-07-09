L'Under 15 del Toro continua a rinforzarsi in vista della nuova stagione. Dopo l'acquisto di Jacopo Savian, esterno in arrivo dal Novara, la seconda new entry porta il nome di Antonio Colletta. L'esterno offensivo arriva alla corte granata dalla Peluso Academy dopo che nella scorsa stagione aveva già giocato alcuni tornei con l'Under 14 di Luca Altieri. Il Toro batte la concorrenza di Bologna e Napoli e conferma un'ottimo rapporto con il club dilettantistico: oltre a Colletta, in passato i granata avevano prelevato proprio dalla Peluso Academy anche altri giovani giocatori, tra cui Andrea Luongo, classe 2008, che ha già mostrato grandi cose in granata sia in Under 18 che con la Primavera di Baldini.