Il Torino continua a rinforzare il proprio settore giovanile. Jacopo Savian è infatti un nuovo giocatore del Toro. Esterno offensivo classe 2012 proveniente dal Novara, dove era approdato la scorsa estate dopo l'esperienza all'Accademia del Talento. Per il giovane talento si tratta, in realtà, di un ritorno in un ambiente già conosciuto: nelle scorse settimane aveva infatti già preso parte ai tornei di fine stagione con l'Under 14 granata, convincendo lo staff tecnico e la dirigenza a puntare su di lui. Ora è arrivata anche l'ufficialità del suo ingresso nel vivaio del Torino, dove proseguirà il proprio percorso di crescita con l'Under 15 granata.