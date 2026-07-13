L'edizione odierna del Corriere Torino si concentra sull'allenamento di ieri al Filadelfia, che ha già lasciato alcune indicazioni su un Toro che corre forte come da volontà del suo allenatore Abate. "L'intensità è quella che Abate ha preteso fin da subito, martellando i suoi con continui richiami e ottenendo risposte molto convincenti dai suoi giocatori che non si sono mai risparmiati". L'innovazione è presenta anche nello staff di Abate: "Un drone del match analyst Cucinotta ha sorvolato il campo per raccogliere i primi dati preziosi, soprattutto per perfezionare i movimenti della difesa a tre". Dal punto di vista tattico i segnali vanno nella direzione di un 3-4-2-1, mentre la spinta dei tifosi ha fatto da cornice: "L'obiettivo è chiaro - prosegue il Corriere Torino - allenare anche i cuori granata riportando entusiasmo e senso di appartenenza. Il lungo bagno di folla finale, con decine di bambini in fila per un autografo, racconta che il primo passo è stato compiuto".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino

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