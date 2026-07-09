Urbano Cairo torna a parlare di Toro come riporta anche l'edizione odierna de La Stampa e lo fa a margine della prestazione di La7. Il presidente granata ha trattato diversi temi, da quello legato alla cessione fino agli elogi ad Abate e il punto sulla squadra e sui numeri tifoseria. Proprio di quest'ultima ha detto: "Comunque sia i tifosi servono: sono loro l'anima della squadra". Tornando a parlare di una possibile cessione - prosegue La Stampa - Cairo afferma: "Mi piacerebbe trovare qualcuno meglio di me che rilevasse la squadra. Io sono disposto a cederla. Mi piacerebbe tanto che fosse un torinese, ricco, tifoso e generoso". E ancora: "Di italiani però oggi non ne vedo tanti disponibili , forse ce ne potrebbero essere di internazionali. Ma al momento non ho avuto nessuna offerta". Cairo poi continua dicendo che non ha nulla da rimproverarsi nei suoi anni di presidenza e ricordando i pregi di Abate e gli innesti possibili dal mercato: "Qualche innesto giovane e da mettere subito in campo. Tra loro forse un portiere, ma Paleari per me ha fatto bene".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa

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