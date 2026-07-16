L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra su un giocatore granata nello specifico: Ivan Ilic. Il centrocampista serbo che sta lavorando assiduamente nel ritiro di Pinzolo per provare a regalarsi "Un nuovo inizio" in granata. "All'alba della sua quinta stagione granata, il centrocampista serbo pare, in questi giorni, aver lanciato con decisione una sorta di operazione riscatto. Abate - prosegue La Gazzetta - ne segue le evoluzioni con un chiaro interesse, Ivan adesso ha la grande opportunità di riprendersi il Toro". Intanto Abate sta provando a metterlo in primo piano, cercando di dargli le giuste responsabilità durante il ritiro. Ilic è estato utilizzato in mediano nel 3-4-2-1 con Ilkhan, mentre Gineitis era pronto a dare il cambio ai due. Adesso per Ilic è arrivato il momento di voltare pagine dopo alcune stagioni deludenti: "Da Pinzolo si volta pagina, Ilic è in campo e si sta ripresentando molto propositivo. Si è lanciato a caccia della riscossa per riprendersi il Toro. È la nuova vita di Ivan".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

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