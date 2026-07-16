Patrick Odendo riparte dalla Sarnese. L'esterno offensivo classe 2008, di proprietà del Torino, giocherà la stagione 2026/27 in prestito con il club campano, dove avrà l'opportunità di confrontarsi con il calcio dei grandi e proseguire il proprio percorso di crescita. Arrivato fino alla Primavera granata dopo essersi messo in mostra con l'Under 18, dove ha collezionato 30 presenze complessive e 5 gol, Odendo è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del Torino. Alto 191 centimetri, destro naturale e di origini keniote, può essere impiegato sia come ala destra che sulla corsia opposta o alle spalle della punta. Odendo è arrivato anche ad esordire con la Primavera di Baldini, allenandosi anche con la prima squadra. La scelta del prestito alla Sarnese permetterà al classe 2008 di accumulare minuti ed esperienza in un contesto competitivo. L'obiettivo del Torino è quello di favorirne la crescita, monitorandone il rendimento in vista del futuro rientro in granata.