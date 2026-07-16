"La difesa del Toro riparte da Ardian Ismajli e Saúl Coco", queste le prime battute nell'edizione odierna del Corriere Torino. Abate è già al lavoro per sistemare la difesa, anello debole della passata stagione e, aspettando i rinforzi dal mercato, i due da cui ripartire sono l'albanese e l'equatoguineano: "Dentro l’area serviranno sempre marcatori aggressivi, abili a non concedere spazio agli avversari. Ma fuori dai sedici metri dovranno trasformarsi in protagonisti della manovra. In altre parole, meno bodyguard e più architetti". Abate sta schierando Ismajli da perno centrale della difesa a tre, ruolo già ricoperto nella passata stagione, mentre Coco come braccetto di destra. "Ardian e Saúl - prosegue il Corriere Torino - sono i primi fondamentali mattoni intorno ai quali costruire il nuovo muro granata. Gli altri arriveranno dal mercato. La nuova difesa riparte dunque dalla loro leadership difensiva e dalla loro affidabilità.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Corriere Torino

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