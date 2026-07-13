Una settimana che si apre con il ritiro di Pinzolo e che potrebbe rivelarsi decisiva anche sul mercato del Torino. Per Gianluca Petrachi sono giorni di lavoro intenso, chiamato a regalare a Ignazio Abate i primi rinforzi richiesti. Il direttore sportivo ha già chiuso il primo affare dell'estate con l'arrivo di Gaetano Oristanio, ma il fantasista rappresenta soltanto il primo tassello di un mercato destinato ad allungarsi per colmare le lacune numeriche e qualitative dell'attuale rosa granata. "Stiamo lavorando su più fronti. Una cosa che non ci manca sono le idee chiare. Il portiere e due difensori centrali sono le priorità", aveva dichiarato Petrachi durante la presentazione di Abate. Parole che trovano conferma nei movimenti delle ultime ore. La porta resta il dossier più caldo, con l'atteso incontro per il portiere di "primissimo livello" annunciato dal direttore sportivo, mentre in difesa l'obiettivo è accelerare per consegnare al nuovo allenatore almeno due rinforzi già nel corso della settimana. Il ritiro è iniziato e sul taccuino di Petrachi ci sono appuntamenti che potrebbero indirizzare il mercato granata.

L'incontro con il portiere

"Ho un portiere di primissimo livello che vuole venire al Toro in maniera incredibile. Lunedì spero di incontrare i dirigenti di quella squadra". Se la speranza espressa da Gianluca Petrachi si è trasformata in qualcosa di concreto, allora oggi potrebbe essere il giorno dell'incontro. Il direttore sportivo granata non ha voluto svelare l'identità del portiere, ma gli indizi delle ultime ore portano con insistenza a Lucas Perri, brasiliano classe 1997 del Leeds United. È lui il profilo che sembra corrispondere all'identikit tracciato da Petrachi, un estremo difensore di esperienza destinato, in caso di arrivo, a prendersi la maglia da titolare. Sullo sfondo restano anche i nomi di Ramsdale e Ravaglia e quelli più proibitivi di Gill, pista che si è complicata come affermato dallo stesso Petrachi, e Livakovic. Parallelamente prosegue una trattativa che non esclude affatto quella per il portiere titolare. Si tratta di Diego Mascardi, giovane portiere dello Spezia individuato dal Torino come investimento per il futuro. L'idea del club è quella di affiancare un prospetto di grande talento a un numero uno già affermato. L'operazione, però, non è ancora stata definita: manca l'accordo definitivo con lo Spezia e, senza una chiusura nei prossimi giorni, il rischio che la trattativa possa andare in fumo resta concreto.

Due difensori per Abate

Se oggi il focus è puntato sul portiere, la difesa resta l'altro reparto su cui Petrachi vuole accelerare. L'obiettivo del direttore sportivo è consegnare ad Abate almeno due nuovi difensori entro la fine della settimana, così da permettere al tecnico di iniziare a plasmare il nuovo reparto già durante il ritiro. Un traguardo tutt'altro che semplice, ma sul quale la dirigenza granata sta lavorando su più tavoli. Il nome più caldo è quello di Ben Nelson, centrale classe 2004 del Leicester, che avrebbe già manifestato la volontà di lasciare le Foxes. Più complicata, ma non tramontata, la pista che porta a Pietro Comuzzo: la Fiorentina continua a valutare il difensore intorno ai 20 milioni di euro, mentre il Torino cerca di imbastire un'operazione in prestito con diritto di riscatto. Due profili diversi: Nelson rappresenta una scommessa di prospettiva, Comuzzo una soluzione già pronta per il campionato italiano e potenzialmente un titolare fin da subito. Sullo sfondo resta infine Enzo Ebosse, volto già conosciuto al Filadelfia. Il Torino non ha esercitato il riscatto fissato a 2,5 milioni, ma non ha mai smesso di seguirlo e ora sta cercando di convincere l'Udinese ad abbassare le proprie richieste per riportarlo in granata.