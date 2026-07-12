Cosa manca davvero perché il Torino possa chiudere per Diego Mascardi? Un mese fa davamo il giocatore per vicino al club granata. E così era. Poi, nel corso delle settimane, si è parlato a più riprese di "trattativa fatta". Ad oggi, però, Diego Mascardi è ancora il portiere dello Spezia, e non è ancora passato al Toro. Quali dettagli mancano perché si possa chiudere questa storia? Lo racconta direttamente il direttore sportivo del club ligure.

Mascardi-Torino, parla Angelozzi: "Ecco cosa manca"

Lo Spezia comincia a preparare la stagione in cui puntare alla risalita. La retrocessione in Serie C fa male al club ligure, che vuole fare di tutto per tornare subito nel campionato cadetto. Nel corso della presentazione del nuovo allenatore Turati, il ds del club, Guido Angelozzi, ha esposto alcuni temi di calciomercato: "Ci sono tante chiacchiere al momento, ma l'unica trattativa ben avviata è quella di Mascardi".

Sulla trattativa per il classe 2006, però, alcuni dettagli da sciogliere: "Non riusciamo a trovare un punto di incontro perché tutti pensano che siamo retrocessi e abbiamo bisogno di qualcosa. Non svendiamo i calciatori, chi li vuole deve dare il valore giusto". Ecco, dunque, il nodo della trattativa: la richiesta dello Spezia, evidentemente, non è ancora stata soddisfatta. Il Torino proverà ad affondare per Diego Mascardi nel corso della settimana che sta per cominciare, provando a chiudere definitivamente la trattativa per portare il giovane portiere in granata.