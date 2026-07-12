Il Torino è giunto a Pinzolo, ora può davvero partire il ritiro in vista dell'inizio della prossima stagione
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Il ritiro del Torino è iniziato ufficialmente. Nel weekend c'è stato il raduno al Filadelfia, con i primi allenamenti diretti dal nuovo tecnico granata Ignazio Abate. Nel pomeriggio la squadra è partita per la Val Rendena, precisamente per Pinzolo. Proprio in queste ore la squadra è giunta a destinazione, pronta a restarvi fino al 25 luglio.
Inizia il ritiro: i nostri ragazzi sono arrivati a Pinzolo 📍⛰️ pic.twitter.com/Vg4i72tGUt— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 12, 2026
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