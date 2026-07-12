La tabella aggiornata con gli affari conclusi tra partenze e arrivi di tutti i club di Serie A, eccetto il Torino
Abate si presenta in conferenza: "Da fuori Torino è tanta roba" (VIDEO)
CALCIOMERCATO SERIE ACalciomercato Serie A davvero nel vivo: queste prime settimane di sessione estiva hanno spinto tanti club del campionato italiano ad accelerare i tempi per entrate e uscite. Così si sono creati parecchi movimenti. Arrivati a domenica 12 luglio, riassumiamo i colpi in entrata e in uscita delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino.
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