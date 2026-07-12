Si parte in ritiro ma non si ferma il calciomercato: il punto della settimana sui movimenti del Torino
Abate si presenta in conferenza: "Da fuori Torino è tanta roba" (VIDEO)
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"I difensori centrali saranno comprati. Cercherò di fare investimenti e produrre giocatori che saranno importanti nei prossimi anni. Così sul portiere: non ci accontentiamo di coprire la casella. Preferisco non essere pronto per il ritiro ma portare un portiere che possa essere un valore aggiunto per la squadra". Così il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi, che in occasione della conferenza stampa di presentazione del tecnico Abate ha spiegato le linee guida che illumineranno la strada del calciomercato del Torino. Un calciomercato ragionato, oculato e adeguato alle indicazioni del tecnico.
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