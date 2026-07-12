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Introduzione

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TURIN, ITALY - MARCH 13: Duvan Zapata of Torino FC celebrates goal with teammates after scoring Torino FC fourth goal during the Serie A match between Torino FC and Parma Calcio 1913 at Stadio Olimpico di Torino on March 13, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco/Getty Images)

"I difensori centrali saranno comprati. Cercherò di fare investimenti e produrre giocatori che saranno importanti nei prossimi anni. Così sul portiere: non ci accontentiamo di coprire la casella. Preferisco non essere pronto per il ritiro ma portare un portiere che possa essere un valore aggiunto per la squadra". Così il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi, che in occasione della conferenza stampa di presentazione del tecnico Abate ha spiegato le linee guida che illumineranno la strada del calciomercato del Torino. Un calciomercato ragionato, oculato e adeguato alle indicazioni del tecnico.

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