Anche La Repubblica apre con la chiusura dell'operazione Mascardi. Il portiere 2006 è già a Pinzolo pronto per mettersi a disposizione di Abate. "Il mercoledì di Mascardi è iniziato di mattina presto: le visite di rito all'Istituto di Medicina dello Sport, la firma sul contratto che lo legherà al Toro fino al 2030, infine il viaggio verso il ritiro trentino". Mascardi arriva dallo Spezia ed ha già una buona esperienza in Serie B, ma il Toro dovrà valutarne il futuro, mentre continua la caccia al prossimo numero uno: "Se Mascardi sarà il dodicesimo (Paleari farà il terzo), nelle ultime ore il borsino dei portieri del futuro - prosegue la Repubblica - ha visto crescere le quotazioni di Aaron Ramsdale. Petrachi, infatti, ha fretta di chiudere e i tentennamenti del Leeds per Perri stanno inducendo l'uomo mercato granata a guardare altrove". Anche l'operazione Ramsdale resta, però, complicata, poiché il giocatore guadagna oltre sei milioni di euro a stagione, una somma decisamente fuori portata per il Torino.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Repubblica

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