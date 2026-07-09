La nuova stagione del Torino prenderà ufficialmente il via domani con la ripresa degli allenamenti al Filadelfia. In vista dell'inizio del lavoro agli ordini di Ignazio Abate, il club granata ha reso nota anche la composizione dello staff medico che accompagnerà la prima squadra nel corso della stagione 2026/27. Dopo gli addii di due figure storiche come Gianluca Beccia e Daniele Mozzone, salutati nelle scorse settimane e ringraziati dallo stesso club, la società ha definito il nuovo assetto dell'area sanitaria. Di seguito il comunicato ufficiale del Torino con tutti gli undici componenti dello staff medico.

Il comunicato del club

"Il Torino Football Club è lieto di comunicare lo staff sanitario del Torino FC per la stagione 2026-2027:

Responsabile Settore Medico: Paolo GolaMedico Sociale e Consulente Ortopedico: Corrado BertoloMedico Sociale: Antonio ItaliaFisioterapista/Osteopata: Alessandro PerniceMassofisioterapista: Dario D'OnofrioMassofisioterapista: Francesco SmargiassiFisioterapista: Gustavo Luiz Doprado SimonassiFisioterapista: Riccardo LevriniRecupero Infortuni: Giuseppe MaliziaPersonal Trainer: Tiberio Ancora

Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino FC desiderano ringraziare due professionisti "cresciuti in casa": il dottor Daniele Mozzone per la competenza e la dedizione dimostrate nei suoi 11 anni al Toro e il massofisioterapista Gianluca Beccia per l'entusiasmo e il lavoro svolto nelle ultime 14 stagioni. Allo stesso modo il ringraziamento va al dottor Paolo Minafra, al biologo nutrizionista Antonio Ventura e al massofisioterapista Giuseppe Gerundo per la professionalità e per il proficuo contributo offerto nella loro esperienza in granata. A tutti un affettuoso saluto e un grande in bocca al lupo per il proseguimento della loro carriera".