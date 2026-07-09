"Il nuovo Toro prende forma", così scrive il Corriere Torino nelle sue prime righe riguardanti il club granata. Nella giornata di ieri sono arrivate due notizie che segnano l'inizio del nuovo corso: la presenza di Abate a Torino e al Filadelfia e il rinnovo di Zapata fino al 2028. Così Cairo ha fissato i punti cardine della squadra, che sarà composta da un mix di giocatori giovani ed esperti: "L’obiettivo è creare un gruppo adatto ad Abate, con elementi giovani e giocatori esperti come Simeone, che rimane con noi. Poi possiamo contare su Zapata, che ha rinnovato, ma anche Vlasic, Ismajli e Coco hanno esperienza". Su Abate, che domani condurrà il primo allenamento in granata, Cairo - come scrive il Corriere Torino - ha espresso parole di piena fiducia. "Lo apprezzo, l’ho avuto anche come calciatore. Mi piace nella sua nuova veste da allenatore, ora costruiamo la squadra compatibilmente con le disponibilità sul mercato. Abate ha un’idea di calcio, ha grande energia ed entusiasmo: vogliamo sostenerlo".

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